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الجيش الأوكراني يعلن توقف التقدم الروسي صوب كييف

08:15 م الأربعاء 16 مارس 2022
الجيش الأوكراني يعلن توقف التقدم الروسي صوب كييف

أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ)

قال الجيش الأوكراني إن التقدم الروسي صوب العاصمة كييف قد توقف.

وقال الجيش اليوم الأربعاء "حاول العدو التقدم صوب كييف، لكنه لم يكن ناجحا ولجأ إلى الدفاع". وأضاف البيان أنه تم وقف القوات الروسية التي تتقدم شمال العاصمة. ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

وقال البيان أيضا إن الجنود الأوكرانيين يصدون هجمات في شرق البلاد. ووفقا لكييف، فشل الجيش الروسي والمقاتلون المتحالفون معه من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد في الوصول إلى الحدود الإدارية للمنطقة.

وتابع البيان أن روسيا تواصل محاولاتها للسيطرة على مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، إلا أنه "لا توجد عمليات هجومية نشطة" حاليا، مضيفا أن القوات تعيد تجميع نفسها.

وأضافت أوكرانيا أن القوات الجوية الروسية تواصل هجماتها على الأهداف المدنية في منطقة كييف، وقد نفت موسكو هذا وأكدت أنها تهاجم فقط أهدافا عسكرية.

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