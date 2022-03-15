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البيت الأبيض: بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 13 مليار دولار

07:46 م الثلاثاء 15 مارس 2022
البيت الأبيض: بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 13 مليار دولار

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عن موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 13 مليار دولار، حسبما ذكرت العربية.

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن سيشارك في قمة الناتو الاستثنائية الأسبوع المقبل في بروكسل، موضحًا أن لقاء الرئيس الأمريكي وقادة الناتو يهدف لإعادة التأكيد على التزامنا الثابت تجاه الحلفاء.

وعن العقوبات الروسية بحق الرئيس الأمريكي ومسؤولن في إدارته، قال البيت الأبيض، إن بايدن لا ينوي السفر إلى موسكو وليس لديه حساب هناك.

البيت الأبيض مساعدات عسكرية أوكرانيا جو بايدن

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