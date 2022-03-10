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لافروف: مستشفى الولادة في ماريوبول كان معسكرا لمقاتلين متطرفين

02:00 م الخميس 10 مارس 2022
لافروف: مستشفى الولادة في ماريوبول كان معسكرا لمقاتلين متطرفين

سيرجي لافروف

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أنطاليا-(د ب أ):

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الادعاءات بشأن هجوم روسي على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية بأنها "باطلة".

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بمدينة أنطاليا التركية، بعد لقاء بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، إن روسيا كانت أبلغت بالفعل الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي بأن الطاقم الطبي لم يعد موجودا في المستشفى السابق، وأن مقاتلين شديدي التطرف من كتيبة "آزوف" الأوكرانية أقاموا معسكرا لهم فيه.

وتحدث عن "التلاعب" بالعالم بأسره بنشر معلومات عن فظائع تُنسب للجيش الروسي.

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