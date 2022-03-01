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صحيفة إسرائيلية: رئيس أوكرانيا طلب من إسرائيل أسلحة

11:56 م الثلاثاء 01 مارس 2022
صحيفة إسرائيلية: رئيس أوكرانيا طلب من إسرائيل أسلحة

فولوديمير زيلينسكي

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فلسطين - (أ ش أ)

كشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم /الجمعة/ الماضي أن تزود إسرائيل بلاده بالأسلحة وبعث مسؤولون أمريكيون برسالة إلى إسرائيل تفيد بأن واشنطن ترحب بهذا الأمر إلا أن إسرائيل رفضت.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أوكران وأمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل تواصل حظر إمدادات الأسلحة لأطراف الحرب، على الرغم من الطلب الصريح من الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورغم إبلاغ كبار المسؤولين الأمريكيين تل أبيب أن الإدارة سترحب بمثل هذه الإمدادات.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تخشى أن تتخذ موقفا أو إجراء يمكن تفسيره على أنه يميل إلى جانب واحد، وبعبارة صريحة، تخشى أن تزعج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد أمس /الإثنين/ أن إسرائيل ستنضم إلى إدانة الأمم المتحدة، لكن مصدراً إسرائيلياً رفيعاً قال "الجميع يفهم أن الإجراء قليل للغاية ومتأخر للغاية، ولا بد من عمل الكثير.. والدول التي لديها الكثير لتخسره هي التي تتخذ موقفا واضحاً".

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Asha
فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا إسرائيل أسلحة نفتالي بينيت

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