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وزير الخارجية الروسي يتهم أوكرانيا بتهديد الأمن الدولي

03:26 م الثلاثاء 01 مارس 2022
وزير الخارجية الروسي يتهم أوكرانيا بتهديد الأمن الدولي

سيرجي لافروف

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جنيف - (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوكرانيا بتهديد الأمن الدولي.

وقال لافروف اليوم الثلاثاء في حديثه أمام المؤتمر الدائم لنزع السلاح في جنيف، من خلال تقنية الفيديو، إن الحكومة في كييف تريد أن يكون لها أسلحتها النووية.

وقال لافروف - بحسب الترجمة الإنجليزية للأمم المتحدة - إن التكنولوجيا النووية السوفيتية ووسائل إسقاط الأسلحة التي يتم تسليحها بهذه الطريقة، لا تزال موجودة على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف: "لا يمكننا عدم الرد على هذا الخطر الحقيقي"، مطالبا في الوقت نفسه بسحب الأسلحة النووية الأمريكية من الأراضي الخاصة بحلف شمال الاطلسي (ناتو).

وقال وزير الخارجية الروسي: "ما زلنا نعتقد أنه لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، وأنه يجب عدم خوضها أبدا".

ومضى لافروف قائلا إنه يجب منع وجود سباق جديد للتسلح، كما يجب ألا تكون هناك خطوات خطيرة يتم اتخاذها في سياق إعادة التسلح العسكري، مضيفا أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تتجاهل ذلك، وتقوم بسحب أوكرانيا إلى مسار الحلف من خلال تزويدها بالأسلحة.

وشكا لافروف من أن الناتو لم يمنح روسيا أي ضمانات أمنية طويلة المدى، دون أن يستبعد تحقيق المزيد من التوسع ناحية الشرق.

وكانت السفارة الروسية في جنيف أعلنت أمس الاثنين أن لافروف كان يرغب في الأصل في المجيء إلى جنيف وحضور المؤتمر شخصيا، إلا أنه مُنع من ذلك بسبب غلق المجال الجوي في الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية.

يشار إلى أن مؤتمر نزع السلاح هو المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد الخاص بنزع السلاح في العالم.

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