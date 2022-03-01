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الكرملين: بن زايد أكد في مكالمة مع بوتين حق روسيا في ضمان أمنها الوطني

03:15 م الثلاثاء 01 مارس 2022
الكرملين: بن زايد أكد في مكالمة مع بوتين حق روسيا في ضمان أمنها الوطني

فلاديمير بوتين

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وكالات:

أعلن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث عبر الهاتف الوضع في أوكرانيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وأكد الأخير حق روسيا في ضمان أمنها الوطني، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن بوتين وآل نهيان بحثا خلال المكالمة "القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون الروسي الإماراتي"، وأنهما قيما عاليا مستوى التعامل بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها، مشيرين إلى "أهمية العمل المشترك البناء ضمن إطار المنظمات الدولية وفي المقام الأول الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن بوتين وآل نهيان أكدا سعيهما المتبادل لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

وذكر الكرملين أن بوتين بحث مع آل نهيان تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه ضمن إطار مجموعة "أوبك+"، كما أنه استعرض له وبشكل مفصل "أسباب العملية الروسية في أوكرانيا وأهدافها"، فيما أكد ولي عهد أبو ظبي "حق روسيا في ضمان أمنها الوطني".

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