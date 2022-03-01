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مقتل 70 جندياً أوكرانياً على الأقل في قصف مدفعي روسي في أوختيركا شرق البلاد

10:42 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
مقتل 70 جندياً أوكرانياً على الأقل في قصف مدفعي روسي في أوختيركا شرق البلاد

ارشيفيه

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كييف-(بي بي سي)

لقي ما يصل إلى 70 جندياً أوكرانياً مصرعهم في قصف مدفعي روسي على مدينة أوختيركا شمال شرق البلاد يوم الأحد، وفقاً لمسؤول محلي.

حيث يقول دميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، إن الضربة دمرت وحدة عسكرية أوكرانية، وإن رجال الإنقاذ والمتطوعين يعملون على انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وكتب زيفيتسكي على حسابه في تيليغرام: "مات الكثير من الناس، ويجري حالياً تجهيز أماكن في المقبرة لنحو 70 قتيلاً من الجنود الأوكرانيين."

وأضاف "لكن العدو أيضاً تلّقى ما يستحقه،" مشيراً إلى وجود "الكثير من الجثث الروسية" في المدينة، والتي يتم تسليمها الآن إلى الصليب الأحمر.

لم يتم التحقق من ادعائاته بشكل مستقل.

هذا المحتوى من

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قصف روسي أوكرانياً دميترو زيفيتسكي كييف

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