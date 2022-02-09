العاهل السعودي يؤكد للرئيس الأمريكي أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

11:37 م الأربعاء 09 فبراير 2022
العاهل السعودي يؤكد للرئيس الأمريكي أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

الملك سلمان بن عبد العزيز

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السعودية - (أ ش أ)

أكد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، مثمنًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار الملك سلمان حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، إلى دعم المملكة لجهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وإلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، مؤكدًا حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.

وحول الأزمة اليمنية، أعرب الملك سلمان عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، منوها بجهود بلاده المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق "أوبك + " التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.

وتم - خلال الاتصال - التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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Asha
الملك سلمان بن عبد العزيز مكافحة الإرهاب جو بايدن السعودية

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