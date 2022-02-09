قوات إسرائيلية خاصة تختطف مدرسا فلسطينيا من شمال الضفة الغربية

رام الله- ( د ب أ):

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات خاصة إسرائيلية اختطفت، اليوم الأربعاء، مدرسا من بلدة برقين جنوب غرب جنين بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات إسرائيلية خاصة اختطفت المدرس ناصر زيدان محمد الجدع، أثناء تواجده في محيط الجامعة العربية الأمريكية".

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.