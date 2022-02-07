بايدن: واشنطن وبرلين تعملان بخطى ثابتة لمواجهة العدوان الروسي

11:22 م الإثنين 07 فبراير 2022
بايدن: واشنطن وبرلين تعملان بخطى ثابتة لمواجهة العدوان الروسي

جو بايدن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز، في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، للتأكيد على أن الولايات المتحدة وألمانيا تعملان "بخطى ثابتة" لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال بايدن في تصريحات في بداية الاجتماع مع شولتز: "ألمانيا هي أحد أقرب حلفاء أمريكا. إننا نعمل بخطى ثابتة لردع العدوان الروسي في أوروبا بشكل أكبر والتصدي للتحديات التي تشكلها الصين ولتعزيز الاستقرار في أوروبا".

ونوَّه بايدن بأن الطرفين سيناقشان قضايا أخرى، بما في ذلك جائحة كورونا (كوفيد-19) وتغير المناخ، قائلا: "سيكون هناك الكثير لنتحدث عنه".

ووصف شولتز الولايات المتحدة وألمانيا بأنهما "أقرب حليفين"، وأكد ضرورة مناقشة الرد على العدوان الروسي على جارتها أوكرانيا.

وقال شولتز: "هذا ضروري لاتخاذ الخطوات التي يتعين علينا القيام بها، على سبيل المثال لمحاربة العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن الولايات المتحدة أولاف شولتز أوكرانيا

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