مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة

11:12 م الإثنين 07 فبراير 2022
مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة

الفريق أول عبدالفتاح برهان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

السودان - (أ ش أ)

أكد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للانفلاتات الأمنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخرا.

وعقد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والذي أطلع المجلس على النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر في شمال دارفور.

وقالت الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس، إن عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية سيسهم في تسريع وتيرة العمل في ملف الترتيبات الأمنية.

وأضافت أن المجلس اطمأن أيضا على مجمل الأوضاع في ولايات السودان والجهود التي تقوم بها حكومات الولايات في استتباب الأمن والاستقرار وتحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

هذا المحتوى من

Asha
عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني دارفور السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وفاة الممثل جرير منصور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا