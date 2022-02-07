"بطولة جباسكي ورفاق ماني تغلبوا على صلاح".. كيف علقت صحف عالمية على خسارة مصر أمام السنغال؟

وكالات

فاز المنتخب السنغالي بأول بطولة لأمم إفريقيا في تاريخه، بتغلبه على مصر في ركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، بعد نهاية المباراة في الشوط الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

وقاد سيسيه السنغال للفوز بلقبه الأول في تاريخ البطولة بتغلبه على نظيره المصري في المباراة النهائية للنسخة الثالثة والثلاثين من البطولة. وعلقت الصحف العالمية على الفوز الأول للمنتخب السنغالي بالبطولة في نسختها الثالثة والثلاثين.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية "ساديو ماني بطل السنغال في دراما ركلات الترجيح" وسجل مان ركلة الترجيح الفائزة ليحقق منتخب السنغال أول لقب على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية بفوزه 4-2 بركلات الترجيح على مصر الفائزة سبع مرات.

وتغلب لاعب ليفربول في النهاية على زميله محمد صلاح، بعد أن أضاع ركلة جزاء في الوقت الأصلي بفضل تدخل صلاح.

وقال موقع "سكاي سبورت": "ماني وضع ركلة الجزاء المهدرة خلفه، قبل أن يسجل في مرمى جابسكي" وتابعت: "سجل مانى ركلة الترجيح الأخيرة ليعلن فوز السنغال بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها، بعدما أهدر فرصة مبكرة لتقدم منتخب بلاده في الدقيقة السابعة من المباراة".

وأشارت إلى أن حارس مرمى المنتخب الوطني محمد أبو جبل "جاباسكي" أنقذ مرماه من ركلة الجزاء المبكرة بعدما استمع لنصيحة قائد المنتخب المصري محمد صلاح زميل ماني في ليفربول الإنجليزي.

من جانبها قالت "فوكس 5" التابعة لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "السنغال تفوز بأول لقب لها في كأس الأمم الأفريقية بفوزها على مصر بركلات الترجيح".

وقالت "ميرور" البريطانية: "مانى بطل السنغال يتفوق على زميله في ليفربول، ويحقق السنغال أول لقب كأس أمم إفريقيا".

وأشارت "ميرور" إلى أن محمد صلاح زميل مانى في ليفربول، لم يتسطع إخفاء دموعه عقب خسارة المنتخب المصري في ركلات الترجيح لتحل وصيفًا في النسخة الثالثة والثلاثين من البطولة".

واختارت صحيفة "بلس سبورت" النيجيرية، محمد أبو جبل "جاباسكي" أفضل حارس في البطولة رغم فوز حارس مرمى منتخب السنغال ميندي بلقب أفضل حارس في البطولة من قبل الاتحاد الأفريقي.

وعلقت الصحيفة على تصديات أبو جبل خلال مشوار المنتخب الوطني، قائلة إنه في حين توقع الجميع تفوق نجوم مثل ماني وأشرف حكيمي وفينسينت أبو بكر، بزغ نجم لاعبين آخرين كانوا مجهولون نوعًا ما قبل البطولة، وقالت: "حارس المرمى المصري محمد أبو جبل المعروف بلقبه جاباسكي كان بلا شك أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت إلى أنه شارك بعد إصابة الحارس الأساسي للمنتخب المصري محمد الشناوي، لكنه كان عاملاً أساسيًا في صعود منتخب مصر إلى المباراة النهائية.

وتوج محمد أبو جبل، بلقب رجل المباراة في المباراة النهائية التي جمعت منتخبي مصر والسنغال، وتصدى لفرص محققة من المنتخب السنغالي وأنقذ مرماه من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.