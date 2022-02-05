سفارة مصر في المغرب تعرب عن تضامنها مع الطفل ريان
(وكالات):
أعربت سفارة مصر في الرباط، عن تضامنها مع الطفل المغربي ريان القابع في بئر منذ أكثر من 70 ساعة بقرية إغران بإقليم شفشاون.
وقالت السفارة في بيان لها، مساء الجمعة: "نعرب عن تضامننا مع الشعب المغربي، ونتوجه بالتحية للجهود المضنية التي تبذلها أجهزة الدولة المغربية المعنية لإنقاذ الطفل ريان".
و تواصل فرق الإنقاذ جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع في بئر منذ أيام.
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