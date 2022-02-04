كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة

08:15 ص الجمعة 04 فبراير 2022
كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة

إصابات كورونا

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سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 27 ألفا و443 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 934 ألفا و656 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 24 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 6836 شخصا.

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت في وقت سابق اليوم الجمعة تمديد قيود التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين آخرين حتى 20 فبراير الجاري.

اصابات كورونا كوريا الجنوبية حصيلة قياسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

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