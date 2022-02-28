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إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بسبب موجات اللجوء المحتملة من أوكرانيا

09:45 م الإثنين 28 فبراير 2022
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بسبب موجات اللجوء المحتملة من أوكرانيا

علم إيطاليا

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روما - (د ب أ)

أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ حتى نهاية العام، حتى تتمكن من التعامل مع موجات اللجوء المتوقع قدومها من أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لما قرره مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الاثنين.

وتسمح حالة الطوارئ للحكومة، في حالات معينة، باتخاذ تدابير فورية دون إجراء مشاورات مسبقة في البرلمان.

وتقوم إيطاليا بأخذ استعدادتها بعد وقوع الهجوم الروسي على أوكرانيا لإيواء العديد من اللاجئين.

كانت الحكومة الإيطالية خصصت في إجراء أولي 10 مليون يورو لتنظيم وصول اللاجئين ولتعزيز مراكز الإيواء.

يذكر أن إيطاليا تقيم بها جالية أوكرانية كبيرة تضم حوالي نحو 250 ألف شخص.

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