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جوتيريش يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية

09:19 م الإثنين 28 فبراير 2022
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (بي بي سي)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم خلال الجلسة الطارئة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا اليوم الإثنين إلى إنهاء فوري للعمليات العسكرية.

وقال جوتيريش "إن المعارك في أوكرانيا يجب أن تتوقف"، مضيفا أنها "مشتدة في جميع أنحاء البلد، جوا وبرا وبحرا. يجب أن يتوقف هذا الآن. كفى. يجب أن يعود الجنود إلى ثكناتهم".

كما دعا جوتيريش في الجلسة الطارئة للجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا إلى "إجراء مفاوضات بحسن نية وتسوية كافة المسائل سلميا".

وقد دعا مجلس الأمن الدولي إلى هذه الجلسة بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي يوم الجمعة يستنكر عدوانها على أوكرانيا، ويطالب بالانسحاب الفوري لجميع قواتها من البلاد.

كما قال جوتيريش إن فكرة الصراع النووي "ببساطة لا يمكن تصورها"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بخصوص وضع بلاده درعها النووي في وضع التأهب.

وحذر السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا من ترك بلاده لتتدمر، وقال "إذا لم تنج أوكرانيا فان الامم المتحدة لن تنجو".

في المقابل، قال نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا أن بلاده "تمارس الدفاع المشروع عن النفس" وفق ما ينص ميثاق الأمم المتحدة.

وفي ختام المداخلات التي يزيد عددها عن المئة، والتي ستتواصل غدا الثلاثاء، ستطرح مسودة قرار للتصويت، وقد طرحت المسودة بمبادرة أوروبية بالتنسيق مع كييف.

وهذه هي الجلسة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1956.

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