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بدء سريان العقوبات الأوروبية على البنك المركزي الروسي

04:53 ص الإثنين 28 فبراير 2022
بدء سريان العقوبات الأوروبية على البنك المركزي الروسي

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل- (د ب أ):

بدأ سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، بحسب ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي، بهدف إيقاف التمويل للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي بدء سريان العقوبات الأوروبية البنك المركزي الروسي

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