يمتص الأكسجين من الرئتين.. "سي إن إن": روسيا تنشر سلاحًا مميتًا في أوكرانيا

وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأحد بأن الجيش الروسي قام بتحريك راجمات صواريخ حرارية، تدعى "قاذفات اللهب الثقيلة" أو "توس 1" بالقرب من مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

وذكرت أن المنظومة الروسية قادرة على إشعال النار في الهواء ثم امتصاص الأكسجين من رئتي الإنسان.

وأشارت إلى أنه لا يوجد دليل بعد على استخدام المنظومة الروسية في الحرب حتى الآن، لكنها موجودة في الصراع.

وكانت أوكرانيا أعلنت طرد قوات الجيش الروسي من خاركيف بعد ساعات من اقتحام القوات الروسية للمدينة.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.