"سنزيد عزلتها".. بيان أوروبي-أمريكي مُشترك: روسيا اختارت الحرب وسنحاسبها عليها

وكالات

أدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، في بيان مشترك الأحد، اختيار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحرب والهجوم على أوكرانيا.

وأكد البيان، على الوقوف إلى جانب الحكومة والشعب الأوكراني في جهودهم البطولية لمقاومة الغزو الروسي، واعتبر أن الحرب التي بدأتها روسيا اعتداء على القواعد والمعايير الدولية الأساسية التي سادت منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدد على ضرورة محاسبة روسيا بشكل جماعي لضمان فضل استراتيجية بوتين في الحرب التي أشعلها.

وأشار إلى "فرضنا الأسبوع الماضي مع حلفائنا وشركائنا الآخرين في مختلف أنحاء العالم تدابير صارمة على مؤسسات ومصارف روسية رئيسية وعلى مهندسي هذه الحرب، بمن فيهم بوتين، وأضيف ذلك إلى جهودنا الدبلوماسية وعملنا الجماعي للدفاع عن حدودنا ومساعدة الحكومة والشعب الأوكرانيين في قتالهم".

وتابع: "تشن القوات الروسية هجومها على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى، ونحن مصممون على مواصلة فرض تكاليف على روسيا، مما سيزيد من عزلتها عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا. وسنقوم بتنفيذ هذه الإجراءات في خلال الأيام المقبلة".

وكشف البيان عن عدة إجراءات بينها ضمان إزالة بنوك روسية من نظام سويفت مما يفصلها عن النظام المالي العالمي ويلحق الضرر بقدرتها على العمل على مستوى العالم.

وأعلن عن التزامهم بفرض إجراءات تقييدية تمنع البنك المركزي الروسي من نشر احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير عقوباتنا.

وأشار إلى إلتزامهم بالعمل ضد الأشخاص والكيانات الذين يسهلون الحرب في أوكرانيا وأنشطة الحكومة الروسية المسيئة، من بينها اتخاذ إجراءات للحد من بيع الجنسية أو ما يعرف بجوازات السفر الذهبية، التي للأثرياء الروس المرتبطين بالحكومة الروسية أن يصبحوا مواطنين في بلداننا ويتمكنوا من الوصول إلى أنظمتنا المالية.

وأعلن عن إطلاق فريق عمل عبر الأطلسي الأسبوع المقبل لضمان التنفيذ الفعال للعقوبات المالية من خلال تحديد أصول الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات وتجميدها.

وقال: "نحن ملتزمون ضمن هذا الجهد بتطبيق العقوبات وغيرها من الإجراءات المالية وتدابير الإنفاذ على مسؤولين ونخب روسية إضافية مقربة من الحكومة الروسية وأفراد عائلاتهم وممكنيهم بغرض تحديد الأصول التي يمتلكونها في ولاياتنا القضائية وتجميدها. سنشرك أيضا حكومات أخرى ونعمل على اكتشاف حركة المكاسب غير المشروعة وتعطيلها وحرمان هؤلاء الأفراد من القدرة على إخفاء أصولهم في الولايات القضائية في مختلف أنحاء العالم".

وأكد على زيادة التنسيق لمواجهة المعلومات المضللة وغيرها من أشكال الحرب المختلطة.

وهدد باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة روسيا على هجومها على أوكرانيا بالإضافة إلى الإجراءات التي نعلن عنها اليوم.