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إسرائيل تعتزم إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا

01:54 م الأحد 27 فبراير 2022
إسرائيل تعتزم إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا

أوكرانيا

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تل أبيب - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن إسرائيل تستعد لإرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد :"خلال اليومين المقبلين ستصل أوكرانيا طائرة محملة بـ 100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية الموجهة للمواطنين المتواجدين في المناطق التي تدور فيها المعارك، وأولئك الذين يحاولون مغادرتها".

وأعرب عن الأمل "في أن يتم إيجاد حل لهذا النزاع قبل تفاقم هذه الحرب، وحدوث تداعيات إنسانية مروعة أكثر بكثير مما يمكننا أن نتخيله".

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