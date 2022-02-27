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الدفاع الروسية تعلن أسر 471 عسكريا أوكرانيا وتدمير 975 هدفا

11:42 ص الأحد 27 فبراير 2022
الدفاع الروسية تعلن أسر 471 عسكريا أوكرانيا وتدمير 975 هدفا

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ):

أعلنت روسيا أن قواتها أسرت 471 عسكريا أوكرانيا منذ اندلاع القتال في البلاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عملياته في أوكرانيا من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، فيما يواصل تقدمه على عدة محاور.

ومن بين المنشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و48 محطة رادار.

كما تم تدمير 223 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و28 طائرة عسكرية على أرض مطاراتها، و39 قاذفة صواريخ متعددة، و86 قطعة من المدفعية والهاون، و143 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

ولم تذكر الوزارة أيه تفاصيل عن قتلى القوات الروسية في العمليات.

وخلال اليوم الماضي، قامت القوات الروسية بتطويق مدينتي خيرسون وبيرديانسك (الجنوب) بالكامل، وسيطرت على مدينة جينيتشيفسك ومطار تشيرنوبايفكا بالقرب من خيرسون.

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