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كييف: مقتل أكثر من 1000 مهاجم روسي

05:21 م الجمعة 25 فبراير 2022
كييف: مقتل أكثر من 1000 مهاجم روسي

الاجتياح الروسي لأوكرانيا

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كييف - (د ب أ):

قتلت القوات المسلحة الأوكرانية -بحسب بياناتها- أكثر من 1000 مهاجم روسي.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن روسيا لم تتكبد مثل هذه الخسائر الفادحة في مثل هذا الوقت القصير في أي صراع.

وجاء في بيان للجيش الأوكراني: "الأمهات الروسيات يرسلن أبناءهن إلى موت محقق لأن القوات المسلحة الأوكرانية تقف في الجبهات وستدافع عن بلادها ضد المحتلين".

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع خسائر في صفوفها. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

في غضون ذلك، تحركت القوات الأوكرانية بمعدات عسكرية ثقيلة إلى كييف للدفاع عن العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" عن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قوله: "المدينة في وضع دفاعي"، مضيفا أن إطلاق النار والانفجارات في بعض المناطق تعني مقاومة "مخربين" روس.

وقال كليتشكو: "الوضع صعب لكننا نؤمن بقواتنا المسلحة وندعمها". ودعت سلطات المدينة السكان إلى إغلاق كاميرات المراقبة حتى لا تتمكن القوات الروسية من رؤية المواقع الأوكرانية عبرها.

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