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بشار الأسد يعرب عن دعمه لبوتين.. والأخير يشكره

01:26 م الجمعة 25 فبراير 2022
بشار الأسد يعرب عن دعمه لبوتين.. والأخير يشكره

بشار الأسد

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(وكالات):

خلال محادثة بينهما، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس فلاديمير بوتين عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

وأفاد الكرملين بأن بوتين تحدث مع الأسد حول أوكرانيا، وتطرق الحديث إلى سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزعة للاستقرار، والتي أدت إلى تدهور خطير في الشرق الأوسط.

الرئيس الروسي بدوره، شكر الرئيس السوري على موقفه المبدئي بشأن أوكرانيا وشاركه تقييمه لتطور الوضع.

بشار الأسد فلاديمير بوتين حماية دونباس أوكرانيا الولايات المتحدة

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