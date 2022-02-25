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زيلينسكي يطالب بنشر بعثة حفظ سلام أممية في أوكرانيا

01:27 ص الجمعة 25 فبراير 2022
زيلينسكي يطالب بنشر بعثة حفظ سلام أممية في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

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كييف -(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة إن "مجموعات تخريبية" روسية موجودة في العاصمة كييف، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في بلاده في الوقت الذي يعقد فيه التكتل اجتماع أزمة في بروكسل.

ووقع زيلنسكي في الساعات الأولى صباح الجمعة، مرسومًا بالتعبئة العامة لسكان البلاد، لصد العدوان الروسي.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية على ثلاث جهات الخميس بعد أن شنت موسكو هجومًا بريًا وبحريًا وجوًيا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

وأفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

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