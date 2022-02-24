‏"لتعطيل البنية التحتية".. الجيش الروسي: نستهدف مواقع عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة

وكالات

أعلن الجيش الروسي، الخميس، أنه سيستهدف مواقع عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

ووقعت انفجارات عدة في مدينة ماريوبل الساحلية شرقي أوكرانيا، وهي أكبر مدينة أوكرانية على خط الجبهة، ويبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

كما سمع دوي انفجارات في ميناء أوديسا على البحر الأسود في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن قوات من أسطول البحر الأسود بدأت عملية إنزال في بحر آزوف وأوديسا.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس إطلاق روسيا "عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا بهدف حماية سكان دونباس"، ودعا العسكريين الأوكرانيين إلى رمي السلاح.

وقال إن روسيا لن تسمح للناتو بالتموضع عسكريا عند حدودها، وأن حلف الشمال الأطلسي تجاوز الخطوط الحمراء.

وأشار إلى أن روسيا لا تعتزم احتلال أوكرانيا بل تدافع عن نفسها من خطر تحديات خارجية.