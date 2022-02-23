نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

روسيا - (أ ش أ)

وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، إلى العاصمة الروسية، موسكو، برفقة عدد من الوزراء في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها. وذكر بيان صادر من مجلس السيادة الانتقالي، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء "وصل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول، محمد حمدان دقلو، إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية".

وأضاف البيان: "يرافق محمد حمدان دقلو وفد يضم وزير المالية، جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات، أبو بكر عمر البشري، ووزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله، ووزير المعادن ومسؤولين آخرين".

وأشار البيان إلى أن دقلو سيجري مباحثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية، موضحا أن الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة.