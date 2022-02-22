رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية تمثل الأخ والسند للبنان

06:49 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية تمثل الأخ والسند للبنان

نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لبنان - (أ ش أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المملكة العربية السعودية تمثل بالنسبة إلى لبنان الأخ والسند، مؤكدًا اعتزاز اللبنانيين بتاريخ من العلاقات التي جمعت البلدين وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان ودعمه ومساعدته في حل أزماته الكثيرة.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وأضاف ميقاتي أن المملكة العربية السعودية لها في وجدان كل مسلم وعربي مكانة مميزة باحتضانها القبلة الشريفة وسائر الاماكن المقدسة.

وهنأ ميقاتي، المملكة قيادة وشعبًا في هذا اليوم، متمنيًا لها دوام التقدم والازدهار والريادة.

هذا المحتوى من

Asha
نجيب ميقاتي لبنان السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2003

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

1239

متعافون اليوم

471460

إجمالي الإصابات

402121

إجمالي الوفيات

402121

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا