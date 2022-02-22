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روسيا تهدد أوكرانيا بـ "عواقب شديدة الخطورة"

07:34 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
روسيا تهدد أوكرانيا بـ "عواقب شديدة الخطورة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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نيويورك- (د ب أ):

هددت روسيا أوكرانيا بالمزيد من العواقب في حال مضت كييف في "خطط عسكرية"، بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين بشرق البلاد وإعلانها إرسال قوات إليهما.

وقال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن كييف لديها خطط لقصف واستفزاز لوهانسك ودونيتسك، المعروفتين بدونباس.

وحذر من أن هذا قد يكون له "عواقب شديدة الخطورة"، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي على إثر اعتراف موسكو بالمنطقتين.

وحمل نيبينزيا القيادة الأوكرانية المسؤولية عن تصعيد التوترات.

وقال إن "رفض كييف القاطع" التحدث مباشرة مع قادة الانفصاليين في دونباس كان دليلا على أن أوكرانيا لا تعتزم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق مينسك، في إشارة إلى اتفاق أبرم بين روسيا وأوكرانيا عام 2015 لحل الصراع في منطقة دونباس.

وشدد على ضرورة حمل أوكرانيا على إنهاء "استفزازاتها"، حتى لا تمضي الأمور باتجاه حرب.

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