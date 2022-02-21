أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية على روسيا

بروكسل - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر اليوم الاثنين إلى فرض عقوبات فورية على موسكو، بدلا انتظار الغزو الروسي المرتقب.

وقال كوليبا للصحفيين في بروكسل، حيث حضر اجتماعا مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي إن هناك "أسبابا وجيهة ومشروعة لفرض بعض العقوبات على الأقل الآن".

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسط توترات شديدة بسبب حشد روسيا لآلاف الجنود على الحدود الأوكرانية. ونفت موسكو مرارا وجود خطط لغزو جارتها.

وقال كوليبا إنه من المهم أن يظهر الاتحاد الأوروبي أنه "ينفذ ما يقوله"، بدلا انتظار الغزو الروسي المرتقب مع تصاعد الضغط الاقتصادي والعسكري نتيجة تعزيز القوات.

ومن ناحيته قال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبرجيس للصحفيين إن الوضع على الحدود الأوكرانية يصل فعليا إلى مستوى هجوم، داعيا التكتل إلى بحث فرض عقوبات الآن وليس مجرد إعدادها للتنفيذ في حالة الغزو كما هو مخطط.

وقال لاندسبرجيس :"أعتقد أننا نركز بشدة على الغزو الفعلي فقط. لكن الضرر يقع بالفعل". وأضاف أنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفرض بالفعل عقوبات على روسيا بسبب حملات الإعلام الكاذبة في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال.

“وبالمثل، قال وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو إنه على الاتحاد الأوروبي أن يفكر جزئيا في الكشف عن حزمة العقوبات المطروحة حاليا على الطاولة من أجل ردع الغزو.

وألمح الاتحاد الأوروبي فقط إلى "عواقب وخيمة وتكاليف خطيرة" في حالة غزو روسيا لأوكرانيا. ولم يصرح التكتل بهذه العواقب.

ولكن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج قال إن: "العقوبات رد فعل وعقاب. لا يمكن القيام بذلك مسبقا. نقول دائما إن الاتحاد الأوروبي سوف يرد بشكل مناسب على أي عمل عدواني". وأضاف أنه من الصواب إبقاء عناصر حزمة العقوبات طي الكتمان.