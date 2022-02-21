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وزير الدفاع الأوكراني: من غير المرجح أن تشن روسيا هجومًا من بيلاروس

05:27 م الإثنين 21 فبراير 2022
وزير الدفاع الأوكراني: من غير المرجح أن تشن روسيا هجومًا من بيلاروس

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف

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كييف - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إنه يبدو من غير المرجح أن تشن القوات الروسية هجوما من بيلاروس، على الرغم من التحذيرات المتكررة من جانب الولايات المتحدة.

وقال ريزنيكوف للصحفيين: "يبدو ذلك مثيرا للضحك". وتقدر كييف عدد أفراد القوات الروسية في بيلاروس بحوالي تسعة آلاف بالإضافة إلى المعدات.

ويقول ريزنيكوف إنه ليس من المستغرب عدم سحب موسكو لقواتها بعد انتهاء التدريبات المشتركة التي أجرتها مع الجيش البيلاروسي أمس الأحد، "حيث يبدو أنهم لم يأتوا من الشرق الأقصى على مدار عدة أسابيع من أجل التدريب لمدة 10 أيام ثم العودة".

أوليكسي ريزنيكوف روسيا بيلاروس وزير الدفاع الأوكراني

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