الأمن الفيدرالي الروسي: هجوم أوكراني دمر نقطة حدودية في روستوف

موسكو - (د ب ا)

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهو جهاز الاستخبارات المحلية المسؤول عن حماية الحدود الروسية، بأن أحد مواقعه في منطقة روستوف قد تعرض لإطلاق نار ولحق به دمار.

وأصدر الجهاز صورا لدعم ما قاله. وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن وقوع مثل هذه الهجمات من الجانب الأوكراني.

ولم يتسن التحقق من هذا النبأ. وأعلنت موسكو فتح تحقيق فى الحادث.

ويقول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن روسيا يمكن أن تعلن عن وجود هجوم أوكراني مزعوم عليها كذريعة لغزو جارتها.