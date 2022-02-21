وزيرة الخارجية الألمانية ترحب بالتطلع نحو مزيد من المحادثات مع بوتين

بروكسل- (د ب أ):

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمبادرة فرنسا لإجراء المزيد من المحادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن النزاع الأوكراني.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين خلال اجتماع لوزارء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا يمكننا حل هذه الأزمة إلى على طاولة المفاوضات"، مشيدة باهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماع على مستوى القادة، موضحة أن الأمر يدور حول الأمن المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن هناك إشارات من واشنطن بشأن عقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبوتين، إلا أن موسكو لم تعلق على ذلك حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أوضحت بيربوك أن هناك خطوطا حمراء في المحادثات مع روسيا، وقالت: "أساس تعايشنا المشترك والقانون الدولي ومعاهداتنا الأوروبية غير قابلة للتفاوض"، مضيفة أنه يمكن الحديث عن تدريبات عسكرية وأمن مشترك وشفافية.

ووصفت الوزيرة الوضع في شرق أوكرانيا بعبارات قاتمة، قائلة: "ما رأيناه خلال الـ 72 ساعة الماضية من هجمات واشتباكات عنيفة على الأرض مقلق حقا"، مضيفة أن وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا يُنتهك على نحو متكرر.

وذكرت بيربوك أن حياة المواطنين هناك علاوة على ذلك في غاية الخطورة بسبب انهيار إمدادات المياه والكهرباء في عدة أماكن، محمّلة الحكومة الروسية مسؤولية ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة الروسية تخوض لعبة غير مسؤولة مع السكان المدنيين، مناشدة موسكو مجددا بدء مفاوضات جادة، وقالت: "الأمر في أيديكم. نحن على الطاولة كل ساعة وكل دقيقة. نحن في انتظاركم حتى نتمكن معا من ضمان السلام والأمن في أوكرانيا".