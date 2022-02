"موسم طين الربيع".. هل يشكل خط الدفاع التاريخي لروسيا عائقًا أمام غزو أوكرانيا؟

كتب - محمد صفوت:

تشهد دونباس في جنوب شرق أوكرانيا تسارعًا بالأحداث تزامنًا مع إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيًّا عن إجلاء المواطنين إلى روسيا، وسط تواصل انتهاكات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا والانفصاليين بموجب اتفاقات مينسك للسلام. بينما تستمر روسيا في حشد قواتها على الحدود الأوكرانية ما يهدد بغزو محتمل لكييف.

في ضوء التصعيد المستمر، دعا قادة في أوروبا إلى ضرورة الحوار والسعي لحل دبلوماسي للأزمة المندلعة منذ نوفمبر الماضي، فيما هدد آخرون بعقوبات قاسية لردع روسيا حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا. ورأت الولايات المتحدة أن روسيا حشد القوات اللازمة لشن غزو عسكري شامل لأوكرانيا.

وفي ظل الأحداث المتسارعة تبقى الأسئلة المطروحة منذ بداية الأزمة، هل تشن روسيا غزوًا على أوكرانيا؟، وهل يكفي الحشد العسكري والتفوق الواضح في تسليح الجيشين الروسي والأوكراني؟، أم أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على الهجوم؟.

"جنرال الوحل".. خط دفاعي تاريخي لروسيا

وألقت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على عامل مهم ومؤثر على قرار الحرب الشاملة في شرق أوكرانيا، موضحًا أن خط الدفاع التاريخي لحدود روسيا على مر العصور ربما يصبح عائقًا أساسيًّا أمامها لغزو أوكرانيا، في ظل التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.

التقرير ألقى الضوء على ظاهرة "الراسبوتيتسا" التي تشير إلى موسم طين الربيع، وتنتشر في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا. توفر ميزة دفاعية في الحروب حتى الحروب الحديثة، وجعلت روسيا حصنًا منيعًا أمام غزو المغول في القرن الثالث عشر، وشكلت عائقًا أمام نابليون إبان الغزو الفرنسي لموسكو في عام 1812، وساعدت موسكو في الإفلات من الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية.

الميزة الدفاعية التاريخية التي وفرتها الطبيعة لروسيا عرفت في الحروب باسم "مارشال الطين" أو"جنرال الوحل" وربما تصبح تلك الميزة مع التغيرات المناخية عائقًا رئيسيًّا لروسيا في حربها المحتملة ضد أوكرانيا. ويبقى السؤال الذي لا يفارق الأوكرانيين، والجنرالات الروس: "هل وصل الراسبوتيتسا قبل أوانه؟".

أصبح التغير المناخي واقعًا ملموسًا لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شكك في تأثيره خلال فترة ولايته الأولى وقال وقتها إن تغير المناخ قد لا يكون أمرًا شديد السوء في بلد بارد مثل بلادنا لن يضرنا أن ترتفع درجات الحرارة بدرجتين أو ثلاث درجات مئوية، لكنه أقر مؤخرًا بالضرر الذي سببه التغير المناخي لروسيا.

ويناقش المحللون العسكريون ما إذا كان استمرار الشتاء المعتدل بفعل التغير المناخي، سيؤثر على أي خطط لشن هجوم، إذ شهدت أوكرانيا خلال العام الجاري شتاءً معتدلاً وارتفعت درجة الحرارة بها بنحو 3 درجات عن المعدل الطبيعي، وشهدت هطولاً للأمطار منذ مطلع فبراير وهو الوقت الذي كانت تشهد هطولاً للثلوج.

البيانات التي نشرها برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، كشفت أن معظم أوروبا الشرقية شهدت درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط في يناير الماضي، وهي أعلى من متوسط الثلاثين عامًا الماضية، وهو أحد التغيرات العديدة التي أحدثتها أزمة المناخ في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه في يناير كانت أوروبا الشرقية أكثر رطوبة من المتوسط وكانت التربة في أوكرانيا أكثر رطوبة من المعتاد، وهذا يعني تقليل الصقيع والمزيد من الوحل.

هل يُنقذ التغير المناخي أوكرانيا من الغزو؟

تقول الشبكة الأمريكية، إن مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي للمناطق التي حشدت روسيا فيها قواتها تظهر الأرض الموحلة ومناطق غمرتها المياه. وتشير التقديرات الأمريكية، إلى أن روسيا بحاجة إلى انخفاض درجات الحرارة لشن غزوها المحتمل على أوكرانيا.

