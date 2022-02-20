جونسون يرفض اتهامات كييف بأن الغرب يسترضي روسيا

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ليس من الإنصاف تشبيه استجابة الغرب لعدوان روسي بأنها استرضاء، حسبما أفادت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية اليوم الأحد.

وكان رئيس الوزراء يتحدث في مقابلة مع برنامج صباح الأحد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس السبت.

وخلال كلمة له بمؤتمر ميونخ للأمن، انتقد زيلينسكي ما وصفه بالموقف الاسترضائى للغرب في مواجهة عدوان روسي. وقال في ترجمة تم توفيرها من جانب المؤتمر إن "لدينا الحق في أن نطالب بالانتقال من سياسة الاسترضاء لصيانة الضمانات الأمنية".

ووفقا لـ "بي أيه ميديا"، تمت مواجهة جونسون في برنامج "بي بي سي" بأن رسالة زيلينسكي للأوكرانيين مفادها أنه إذا غزت روسيا، سيكونون بمفردهم، كما أن انتقاد الرئيس الأوكراني للغرب بسبب ما وصفه بسياسة "الاسترضاء" شكل ضغوطا على رئيس الوزراء البريطاني.

وقال جونسون: "لا أعتقد أن ذلك عدلا. أعتقد أن ما نحاول القيام به هو تقديم كل دعم ممكن لأوكرانيا، وضمان أننا نلحق ضررا بروسيا بأقصى حزمة ممكنة من العقوبات الاقتصادية".

وذكر أن بريطانيا عرضت "حزمة هائلة من الدعم الاقتصادي" لأوكرانيا، والتي ترتفع إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" "يقوم بتحصين" جانبه الشرقي.