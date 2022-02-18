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تقارير: اندلاع حريق بأنبوب للغاز شرقي أوكرانيا

11:59 م الجمعة 18 فبراير 2022
تقارير: اندلاع حريق بأنبوب للغاز شرقي أوكرانيا

انفجار ارشيفية

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وكالات:

أفادت وسائل إعلام روسي، باندلاع حريق بأنبوب للغاز في إقليم لوهانسك الانفصالي شرق أوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكرته صحييفة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

ويأتي هذا القرار في وقت اتفقت فيه موسكو وواشنطن على عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء القادم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة روسيا بإجراء محادثات مع نظيره سيرجي لافروف 23 فبراير الجاري".

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