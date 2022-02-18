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السجن 16 شهرا لشرطية أمريكية سابقة بعد قتلها رجلا أسود

10:48 م الجمعة 18 فبراير 2022
السجن 16 شهرا لشرطية أمريكية سابقة بعد قتلها رجلا أسود

محاكمة

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واشنطن - (د ب أ):

أصدرت محكمة أمريكية حكما بسجن الشرطية البيضاء كيم بوتر، لمدة 16 شهرا بتهمة ضرب أفضى إلى الموت في قضية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي دونتي رايت.

وقالت القاضية ريجينا تشو اليوم الجمعة في جلسة النطق بالحكم في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا إن بوتر وهي شرطية سابقة قد تقضي ثمانية أشهر أخرى من عقوبتها البالغة عامين تحت المتابعة.

وجدت هيئة المحلفين خلال جلسة عقدة قبيل عيد الميلاد الماضي أن الشرطية البالغة من العمر 49 عاما مذنبة بارتكاب جريمة القتل العمد من الدرجتين الأولى والثانية.

أثارت هذه القضية الغضب في الولايات المتحدة، ونظمت احتجاجات حاشدة بعد وفاة الشاب الأسود البالغ من العمر 20 عاما.

وطالب أقارب رايت بعقوبة قاسية.

قتل رايت بعد إطلاق النار عليه في أبريل الماضي في عملية لل

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