واشنطن: المساعي الروسية للاعتراف بدونتسك ولوغانسك تثير التساؤلات

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت الخارجية الأمريكية إن المساعي الروسية للاعتراف بجمهوريتي دونتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة يثير التساؤلات.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية "صرح مجلس الدوما الروسي بأنه يخطط لإرسال طلب إلى الرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية كجمهوريات مستقلة".

وتابع البيان "ولكي نكون واضحين: إن موافقة الكرملين على هذا الطلب قد ترقى إلى مستوى رفض شامل من الحكومة الروسية لالتزاماتها بموجب اتفاقية مينسك، التي تحدد عملية إعادة الدمج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الكامل لتلك الأجزاء من إقليم دونباس، الذي تسيطر عليه روسيا من خلال قوات وكذلك وكلاء سياسيين منذ سنة 2014".

وأضاف البيان "سيؤدي إصدار هذا القرار إلى تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بشكل أكبر، فضلا عن أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويثير مزيد من التساؤلات بشأن التزام روسيا المعلن بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية لتحقيق حل سلمي لهذه الأزمة وكذلك يتطلب استجابة سريعة وحازمة من الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا".