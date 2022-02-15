الإمارات وتركيا توقعان عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم بحضور محمد بن زايد وأردوغان

أبوظبي - (د ب ا)

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبو ظبي اليوم الاثنين ، تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا.

وتهدف هذه الاتفاقيات والمذكرات إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين في مجالات الاستثمار والصحة والزراعة والصناعات الدفاعية و النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).