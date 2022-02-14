بوتين يوافق على مسودة الرد الروسي بشأن الضمانات الأمنية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على مسودة الرد الروسي، التي أعدتها الخارجية الروسية بشأن الضمانات الأمنية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون على الصيغة النهائية للنص.

وقال بيسكوف - في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية - : "إن الرئيس بوتين وافق على المسودة، التي قدمها لافروف، حيث يقوم الدبلوماسيون الروس حاليًا على الانتهاء من صياغة النص، الذي سنقوم بإرساله إلى الغرب".

يُذكر أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تتهم روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت.

ونفت روسيا غير مرة هذا الأمر، معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها.

وكانت الدول الغربية قد حذرت روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث عدوان عسكري على أوكرانيا، فيما دعت مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة.