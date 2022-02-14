أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

المستشار الألماني : لا توجد خطط حاليًا لقبول أوكرانيا في الناتو

06:05 م الإثنين 14 فبراير 2022
المستشار الألماني : لا توجد خطط حاليًا لقبول أوكرانيا في الناتو

وزير المال الالماني أولاف شولتس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا توجد حاليا أي خطط لقبول أوكرانيا في أحلاف غربية، مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم ما تعنيه موسكو ضمنًا بمطالبها الأمنية في الأزمة الأوكرانية.

وقال شولتس، عقب محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، "وهذا هو السبب في أن يكون غريبًا إلى حد ما ملاحظة أن الحكومة الروسية تجعل شيئا ليس مدرجا عمليا على الأجندة، موضوعًا لمشاكل سياسية كبرى".

وأضاف المستشار الألماني "ورغم ذلك فإن هذا هو التحدي الذي نواجهه فعليا الآن. إنه شئ ليس بمشكلة على الإطلاق، لكن يتم جعله مشكلة الآن".

يشار إلى أن الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا من الدول الغربية تضمنت عدم توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا وعدم ضم أوكرانيا للحلف.

المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا الناتو روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة في هذا التوقيت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا