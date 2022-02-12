شاهد لحظة وصول الطفل فواز قطيفان إلى أهله

10:11 م السبت 12 فبراير 2022
شاهد لحظة وصول الطفل فواز قطيفان إلى أهله

وصول الطفل فواز قطيفان إلى أهله

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وكالات

نشر سوريون وعرب مساء يوم السبت مقطع فيديو على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" وثقت لحظة وصول الطفل المحرر فواز قطيفان واستقبال أهله له.
وصل مساء اليوم السبت الطفل السوري فواز قطيفان إلى عائلته في بلدة إبطع بريف درعا الشمالي بعد الإفراج عنه من قبل مسلحين اختطفوه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مقابل فدية مالية.
في سياق متصل، بثت وزارة الداخلية السورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعميد ضرار الدندل قائد شرطة محافظة درعا وهو يحمل الطفل فواز.
وكانت عصابة قد أقدمت في 2 نوفمبر الماضي على خطف الطفل فواز محمد قطيفان ذي الست سنوات أثناء ذهابه إلى مدرسته في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط، ليتواصل لاحقًا الخاطفون مع ذوي الطفل للمطالبة بفدية مالية تقدر ب 500 مليون ليرة سورية.

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