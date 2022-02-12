اختطاف 6 من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن

صنعاء - (بي بي سي)

اختطف 6 من موظفي الأمم المتحدة على يد مسلحين مجهولين في جنوب اليمن.

وبحسب ما ورد من معلومات، كان الفريق مسافرًا إلى عدن لإيصال مساعدات لسكان المنطقة، عندما أوقف مجهولون سيارتهم بالقرب من منطقة مودية في محافظة أبين.

خمسة منهم من اليمنيين ويعتقد أن السادس من بلغاريا. وذكرت مصادر محلية أن المسلحين نقلوا موظفي الأمم المتحدة إلى جهة مجهولة مع السيارة التي يستقلونها. ولم تعلق الأمم المتحدة على الحادث.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة قد أعلنت إيقاف انشطتها الإنسانية في أبين في مطلع فبراير 2021، إثر تعرض سيارتين تابعتين لها للنهب من قبل مسلحين مجهولين في مديرية لودر.