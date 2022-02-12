اختطاف 6 من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن

10:04 م السبت 12 فبراير 2022
اختطاف 6 من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

صنعاء - (بي بي سي)

اختطف 6 من موظفي الأمم المتحدة على يد مسلحين مجهولين في جنوب اليمن.

وبحسب ما ورد من معلومات، كان الفريق مسافرًا إلى عدن لإيصال مساعدات لسكان المنطقة، عندما أوقف مجهولون سيارتهم بالقرب من منطقة مودية في محافظة أبين.

خمسة منهم من اليمنيين ويعتقد أن السادس من بلغاريا. وذكرت مصادر محلية أن المسلحين نقلوا موظفي الأمم المتحدة إلى جهة مجهولة مع السيارة التي يستقلونها. ولم تعلق الأمم المتحدة على الحادث.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة قد أعلنت إيقاف انشطتها الإنسانية في أبين في مطلع فبراير 2021، إثر تعرض سيارتين تابعتين لها للنهب من قبل مسلحين مجهولين في مديرية لودر.

هذا المحتوى من

BBC
اختطاف موظفين أمميين الأمم المتحدة اليمن أخبار BBC

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا