وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيرته البريطانية الموقف في أوكرانيا

واشنطن - (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية مع نظيرته البريطانية، إليزابيث تراس، بشأن الموقف في أوكرانيا، وسط مخاوف من عمل عسكري روسي محتمل، وفقا لما ذكرت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت.

وقالت الخارجية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - إن بلينكن تحدّث عن "المخاوف الشديدة والمشتركة من كون روسيا ربما تفكر في شن عدوان عسكري آخر على أوكرانيا في الأيام المقبلة"، مشددا على أهمية العمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة من دول الناتو وأوروبا "لفرض تكاليف سريعة وحادة على روسيا ردا على أي عدوان روسي".

وأشار الوزيران إلى أهمية مواصلة السعي لخوض حوار جاد مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المشتركة، بما قد ينتهي إلى حل دبلوماسي، فيما أكد بلينكن أن أي قرار ستتخذه الولايات المتحدة في أوروبا سيكون بمشاورات مع الحلفاء والشركاء، بحسب البيان.