الصين تحث مواطنيها على الانتباه للوضع الحالي في أوكرانيا

بكين - أ ش أ

حثت الصين مواطنيها في أوكرانيا، اليوم السبت، على الانتباه للوضع الحالي في أوكرانيا ولم تطلب منهم مغادرة البلاد.

وذكرت صحيفة "تشينا موننج بوست" الصينية أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، طلبت من مواطنيها الإخلاء الفوري وسط تحذيرات من غزو وشيك من قبل روسيا، وحثت السفارة الصينية في أوكرانيا المواطنين الصينيين بـ "تعزيز الوعي الدفاعي" ، لكنها لم تطلب منهم مغادرة البلاد.

وتشير الصحيفة إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي واصلت فيه روسيا حشدها الهائل لقواتها، بالقرب من الحدود الأوكرانية مما أثار مخاوف من اندلاع حرب.