لبنان .. اعتصام أمام منزل رئيس الوزراء بسبب الضرائب الإضافية في الموازنة

07:36 م الجمعة 11 فبراير 2022
لبنان .. اعتصام أمام منزل رئيس الوزراء بسبب الضرائب الإضافية في الموازنة

نجيب ميقاتي

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بيروت - ( د ب أ):

اعتصم عدد من المحتجين اليوم الجمعة أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في الميناء شمالي البلاد، رفضا للاوضاع المعيشية الصعبة ولما تضمنته موازنة 2022 من ضرائب اضافية "تثقل كاهل الناس".

وردد المعتصمون هتافات تطالب ميقاتي "بتحمل أوجاع الناس والبحث عن حلول للأزمة المالية بعيدا عن الضرائب التي تطالهم وترفع كلفة الاتصالات والماء والكهرباء".

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر أمس الخميس مشروع قانون الموازنة وأرسلها إلى مجلس النواب .

وأعلن ميقاتي بعد انتهاء الجلسة عن رفع تكاليف الاتصالات والماء والكهرباء.

نجيب ميقاتي مجلس الوزراء اللبناني لبنان الضرائب

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