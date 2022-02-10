المدير العام للصحة العالمية: أفغانستان تحتاج إلى تشخيص حالات الإصابة بكورونا

02:51 م الخميس 10 فبراير 2022
المدير العام للصحة العالمية: أفغانستان تحتاج إلى تشخيص حالات الإصابة بكورونا

منظمة الصحة العالمية

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جنيف- (أ ش أ):

بحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مع وزير الصحة في حكومة طالبان الأفغانية قلندر عباد الأزمة الصحية والإنسانية الكارثية في أفغانستان.

وأوضح جيبرييسوس - بحسب وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أنهما ناقشا الاحتياجات الصحية في أفغانستان، وتعزيز النظام الصحي، والتأهب للطوارئ، وتدريب القوى العاملة في قطاع الصحة ، والتي تؤدي المرأة فيها دورا مركزيا .

وأكد أن أفغانستان تحتاج بشكل ملح إلى تشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، ومتحور "أوميكرون" على وجه الخصوص، مع تزايد حالات الإصابة .

ويزور وزير الصحة الأفغاني جنيف لمدة أسبوع كجزء من وفد طالبان الزائر لإجراء محادثات مع المؤسسات والوكالات غير الحكومية حول وصول المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، في وقت يوسع فيه حكام أفغانستان الجدد مشاركتهم الدولية.

وكان تيدروس أدهانوم جيبرييسوس قد التقى بالفعل بعباد خلال زيارته لكابول في سبتمبر الماضي، عقب تولي طالبان للسلطة.

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Asha
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