كورونا: نقل اجتماع اقتصادي دولي من مراكش إلى واشنطن

واشنطن- (بي بي سي):

أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإثنين أنّ اجتماعاتهما السنوية التي كان مقرّراً عقدها هذا الخريف في مراكش ستُعقد بدلاً من ذلك في واشنطن بسبب فيروس كورونا، على أن تستضيف المدينة المغربية اجتماعات خريف 2023.

وقالت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان في بيان مشترك إنّهما و"بالتشاور مع المملكة المغربية" تعلنان أنّ "الاجتماعات السنوية التي كان من المقرّر عقدها في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر 2022 سوف تُعقد في واشنطن العاصمة بسبب استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19".

وأضاف البيان أنّ "الاجتماعات السنوية في أكتوبر 2023 سوف تُعقد في مدينة مراكش".

ويشارك في هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديرون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن المجتمع المدني ووسائل إعلام وأكاديميون من جميع أنحاء العالم.