تايوان تدافع عن باحث تتهمه بكين بالترويج لاستقلال هونج كونج

تايبيه - (د ب أ)

دافعت الحكومة التايوانية عن باحث أكاديمى اتهمته الصين بخرق قانون الأمن القومي في هونج كونج، بسبب مقال قيل إنه يروج لاستقلال هونج كونج.

وكتب وو روي رين، الباحث التايواني في معهد الأوساط الأكاديمية لتاريخ تايوان في تايبيه، مقالا بعنوان "من أجل ثورة غير مكتملة"، ظهر على وسيلة إعلام تايوانية في أوائل عام 2020.

ومنحته عدة جماعات صحفية في هونج كونج جائزة حقوق الإنسان عن المقال.

وانتقدت صحيفة "تا كونج باو" الحكومية الصينية في هونج كونج يوم الخميس نقابة الصحفيين فى هونج كونج ونادي المراسلين الأجانب هناك لمنح وو الجائزة .

وقال وو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذه القضية المتعلقة بي ليست سوى أحدث هجوم علني على حرية الصحافة في هونج كونج".

ويشير وو، بذلك إلى الهجمات التي شنتها سلطات هونج كونج على وسائل الإعلام هناك في الأشهر القلائل الماضية.

وقال وو إن بكين تستخدم قانون الأمن القومي لتخويف جميع الباحثين الأجانب الذين يدرسون الحركة الديمقراطية في هونج كونج .

ويحد قانون الأمن القومي في هونج كونج، الذي فرضته بكين، بشكل كبير من الحقوق السياسية للمعارضة السياسية وكذلك منظمات الحقوق المدنية.