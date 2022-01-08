مقتل 21 شخصا بسبب تساقط الثلوج بكثافة في باكستان

إسلام آباد - (د ب أ):

لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم، بالقرب من أحد التلال، في باكستان، بعد سقوط ثلوج كثيفة، أدت إلى تقطع السبل بالآلاف على طرق مغلقة، اليوم السبت.

وقال مكتب الإنقاذ من محطة تل موري، اليوم السبت أن "21 شخصا على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم".

كان عشرات الآلاف من السياح قد هرعوا إلى "موري" وهي واحدة من أشهر أماكن التلال ، شمال العاصمة، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والثلوج، التي بدأت تتساقط مساء الثلاثاء الماضي.

وطبقا لتقديرات حكومية، فقد تم رصد أكثر من مئة ألف مركبة، في المنطقة، حيث كانت الفنادق مكتظة بأكثر من طاقتها الاستيعابية. والزوار، الذين ليس لديهم أي مكان للبقاء فيه، تركوا بدون خيار سوى النوم في سياراتهم.

وذكر وزير الداخلية الباكستاني، شيخ راشد أحمد أن آلاف المركبات، مازالت عالقة في الطرق، ودعت السلطات، القوات المسلحة إلى المساعدة بعملية إنقاذ.

وأعلنت السلطات حالة طوارئ في "موري" وحظرت دخول المزيد من المركبات أو السياح إلى المنطقة.

ويتطوع السكان ويقدمون غذاء وأغطية للأشخاص المحاصرين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية استمرار تساقط الثلوج بكثافة في "موري" حتى مساء غد الأحد.