لأول مرة في تاريخ الإمارات.. دوام عمل رسمي غدا الجمعة

07:19 م الخميس 06 يناير 2022
لأول مرة في تاريخ الإمارات.. دوام عمل رسمي غدا الجمعة

دولة الإمارات تبدأ دوام عمل رسمي غدا الجمعة

وكالات:
بعد استحداث نظام عمل جديد في الإمارات، يباشر الموظفون في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، دوام عمل رسمي، غدا الجمعة.
ويبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء ولاية الشارقة، مباشرة عملهم غداً الجمعة، ليكون بذلك يوم الجمعة دواماً حكومياً لأوّل مرة في تاريخ البلاد.
ومن المقرّر وفق النظام المُعلن أن يباشر الموظفون عملهم أيام الجمعة لمدة 4 ساعات ونصف فقط، بدءاً من السابعة والنصف صباحاً حتى منتصف الظهيرة.
وينصّ قانون العمل الذي يُطبَّق مع بداية العام الجديد 2022، على أن يبدأ الدوام الأسبوعي من الاثنين إلى الخميس، وعلى أن يكون الجمعة نصف يوم عمل، وتصبح بذلك العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، فيما يُضاف إلى ذلك الجمعة في ولاية الشارقة.
ونتيجة للنظام المستحدث، يُمنح الموظفون مرونة أيّام الجمعة، بحيث يمكن تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بُعد في الجهات الاتحادية. كما تشرع المساجد بتوحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة عند الساعة 1:15 ظهراً على مدار العام.

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